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بعد الجنوب.. إنذار إسرائيلي جديد إلى السكّان في صور

منذ 7 دقائق
غارة إسرائيلية على صور

غارة إسرائيلية على صور (رويترز)

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وجّه الجيش الاسرائيلي، صباح الخميس 21\11\2024، إنذاراً جديداً الى السكان في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له.

وقال المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجبش الإسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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