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بعد الحديث عن تلاعب بالنّتائج.. "القوات" ستطعن

16 - مايو - 2022
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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قال النائب شوقي الدكاش في بيان: “بعد معركة انتخابية نظيفة خاضتها “القوات اللبنانية” في كل المناطق تحديدا في كسروان وجبيل كثُر في الدقائق الاخيرة الحديث عن تلاعب في النتائج، وظهر ذلك في إعلان فوز النائب فريد الخازن بعد ان كان التنافس محصورا بمرشحين: شادي فياض وجوزفين زغيب. وما يعزز الريبة ان بعض الصناديق، وهي من لون طائفي معين، وصلت متأخرة جدا في صباح اليوم التالي.

ان القوات اللبنانية التي خاضت معركتها دفاعاً عن الدولة والمؤسسات وفي طليعتها القضاء المستقل، النزيه والشفاف، سوف تتقدم بطعن احتراما لأصوات الناخبين الكسروانيين والجبليين التي اودعوها للقوات اللبنانية”.

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