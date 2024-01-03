بعد الحديث عن "توقّعات صادمة" له بشأن الزلازل.. كيف علّق طوني نمر؟

بعدما قال ميشال حايك في سلسلة توقعاته للعام 2024 إنه سيكون للباحث والخبير الجيولوجي طوني نمر “توقّعات صادمة” حول موجة من الزلازل والهزّات المُنتظرة، أكد نمر أنه “في الواقع، لا يُمكن توقّع حدوث أيّ هزّات أو زلازل، يُمكن فقط القيام بدراسات وأبحاث جيولوجيّة”.

نمر أضاف عبر موقع mtv: “لا أعتبر أن هناك أيّ شيء خارج عن المألوف من الناحية الجيولوجيّة، إنّما يجب أن ندرك جيّدًا أننا نقع على خطّ زلازل وهزّات، ونتحضّر لأيّ شيء يُمكن أن يحصل، خصوصًا بعدما شهدنا السيناريو المأساوي الذي حصل في تركيا”، مشيرًا إلى أنّه “لا يُمكن أن نتحضّر للزلازل، وكلّ ما يُمكن فعله التوعية حول كيفية التصرّف في حال شهدنا أيّ هزّات في الـ2024”.

وفي الختام، أوصى نمر بأنّه “يجب إعطاء أهميّة كبرى في لبنان لعمليات البناء الجديدة التي تحصل لتكون مقاومة للهزّات والزلازل، وعدم التوفير ماديًّا في ما تحتاجه هذه الأبنية لتصمد في حال حدوث أيّ كارثة طبيعيّة”.