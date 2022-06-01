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بعد الحر… الكتل الحارة تنكفئ

1 - يونيو - 2022
الطقس

الطقس

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تنكفئ الكتل الحارة اليوم ويعود الطقس الى ربيعي اعتيادي مع انخفاض الحرارة بحدود ٢ الى ٣ درجات وتعود حول معدلاتها وتستمر في الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:
1- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٢ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٤ درجات.
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئاً مع ضباب على الجبال
٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا hpa١٠١٢
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الخميس: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي على الجبال الغربية والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

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