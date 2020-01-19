بعد الداخلية وقوى الأمن..”أنونيموس” تقرصن موقع مجلس النواب

أعلنت منظمة “أنونيموس لبنان” أنها قامت باختراق الموقع الالكتروني لمجلس النواب اللبناني، رداً على العنف المفرط وغير المسبوق الذي تعرّض إليه المتظاهرون، أمس السبت، خلال احتجاجهم في محيط المجلس في وسط بيروت.

ونشر القراصنة التابعون للمنظمة رسالة للقوى الأمنية جاء فيها: “دافعتم عن السياسيين الفاسدين والمجرمين، حسناً! لكن مهاجمة المتظاهرين وضربهم والقبض عليهم أمر مرفوض، إذ إن الأمر ليس فقط غير إنساني وغير أخلاقي بل إنه أيضاً مخالف للقانون! ونحن كقراصنة سنصبح أيضاً خارجين على القانون وسنقوم بانتهاكه، ونبدأ باختراق المواقع الحكومية، وإسكات صوتكم كما فعلتم وقمعتم أملنا، وأردتم التعتيم على عقولنا وذكرياتنا وعيوننا”.

وأضافت الرسالة: “في كل مرة تهاجمون الثوار سنعود أقوى، وسنصيبكم بشّدة، وستتلقون رصاصة في رأسكم لن تستيقظوا بعدها أبداً، تماماً مثلما تفعلون مع شجعاننا”.