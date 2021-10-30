بعد السعودية والبحرين.. الكويت تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها

طلبت دولة الكويت من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، واستدعت سفيرها من لبنان.

وأشارت إلى أن “القرار بشأن لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين وبعد عدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية ومجلس التعاون الخليجي”.

ولفتت إلى أن “لبنان لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات تهريب المخدرات للكويت والخليج”.

في السياق، أفادت معلومات صحفية بأن “دول مجلس التعاون الخليجي ستّتخذ قرارًا شبيهًا بالقرار الذي اتخذته السعودية والبحرين والكويت من ناحية طرد السفراء اللبنانيين منها واستدعاء سفرائها من لبنان”.