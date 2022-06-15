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بعد الشتاء.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منذ ساعتين
الطقس

الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة معتدلة تستمر حتى يوم الجمعة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: صاف الى قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.
– الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية، ناشطة أحيانًا تتراوح سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %.
– حال البحر: متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 5,27
– ساعة غروب الشمس: 19,51.

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