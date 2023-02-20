بعد الضجّة حول انحسار مياه البحر.. توضيح من وحدة إدارة الكوارث!

أوضحت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني في بيان، أنه “بعد الضجة الكبيرة في لبنان حول انحسار مياه البحر وتداول أخبار حول تسونامي وزلازل وشيكة في لبنان والمنطقة، وبعد مراجعة أكثر من مركز علمي وخبير في علوم البحار والبيئة البحرية والجيولوجية، يهمنا أن نلفت عناية المواطنين إلى أنّ التسونامي هو نتيجة زلزال يحدث في البحر يؤدي إلى ارتفاع المياه أو الموج وهو أمر لم يحصل”.

وأضافت: “إن تراجع مياه البحر يتعلق بحركة المد والجزر وهو ما أكده المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان. وللتوضيح فإن ما حصل هو ظاهرة طبيعية تحدث لمياه المحيطات والبحار، فمرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد بعض القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء. ولا ارتباط بين ظاهرة المد والجزر التي تحدث في كل بحار ومحيطات العالم والمتعلّقة بحالة القمر مع حدوث الزلازل فالزلازل لا علاقة لها بحالة القمر”.

ودعت “وسائل الاعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نشر أي معلومة وتوخي الدقة العلمية كما نطمئن أهلنا وندعوهم الى عدم القلق وعدم الارتكاز الى الإشاعات خصوصًا وأنه لا يمكن التأكد علميًا حتى الساعة بحدوث زلزال”.