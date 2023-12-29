بعد الطقس المستقر.. هل تعود الأمطار مع بداية السنة الجديدة؟!

يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتحوّل إلى متقلب وممطر أحيانًا.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا السبت، غائمًا جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، ويتوقّع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خصوصًا في المناطق الجنوبية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

– الجمعة: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– السبت: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، يتوقّع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خصوصًا في المناطق الجنوبية.

الأحد: غائم جزئيًا بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقّع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارًا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– الحرارة: على الساحل من 15 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 14 درجة، في الداخل من 5 إلى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية نهارًا، جنوبية شرقية ليلًا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.