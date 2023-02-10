بعد العاصفة الثلجية.. ما هي توقعات الطقس للأيام القادمة؟

ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ “لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط لا يزالان تحت تأثير الكتل القطبيّة الباردة، مع بعض التقلّبات المحليّة خاصّةً شمال البلاد، ليليّ الجمعة والسّبت”، محذّرةً من “انقطاع الطّرقات الجبليّة والدّاخليّة بسبب تشكّل الجليد صباحًا ومساءً، وخطر الانزلاقات”؛ ومشيرةً إلى أنّ “معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر شباط بين 11,4 و19,2 درجة مئويّة”.

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ “الطقس المتوقّع في لبنان السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب محلّي على المرتفعات ودرجات حرارة صباحيّة متدنّية، وارتفاعها بشكل طفيف لكنّها تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، واحتمال تساقط أمطار محليّة خفيفة ليلًا في المناطق الشّماليّة، وثلوج خفيفة على المرتفعات الشّماليّة الشّرقيّة. يتشكّل الجليد على الطّرقات الدّاخليّة والجبليّة الّتي تعلو عن 900 متر، لذا نحذّر دائمًا من خطر الإنزلاقات”.

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ “الطّقس المتوقّع يوم الأحد قليل الغيوم، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة سيطرة الرّياح الشّماليّة الجافّة”، محذّرةً من “خطر تكوّن الجليد على الطّرقات الدّاخليّة والجبليّة الّتي تعلو عن 900 متر”.

وبيّنت أنّ “الطّقس المتوقّع الإثنين صافٍ، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، ودرجات حرارة صباحيّة باردة، يتكوّن معها الجليد على الطّرقات الدّاخليّة والجبليّة الّتي تعلو عن 900 متر خلال اللّيل وساعات الصّباح الأولى؛ كما تبقى الرّطوبة النّسبيّة منخفضة نتيجة سيطرة الرّياح الشّماليّة الشّرقيّة الجافّة”.

وأفادت بأنّ “الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء صافٍ، مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، ودرجات حرارة صباحيّة باردة، يتكوّن معها الجليد على الطّرقات الدّاخليّة والجبليّة الّتي تعلو عن 1000 متر خلال اللّيل وساعات الصّباح الأولى؛ كما تبقى الرّطوبة النّسبيّة منخفضة نتيجة سيطرة الرّياح الشّماليّة الشّرقيّة الجافّة”.

كما أضافت الدّائرة أنّ “الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة شرقيّة، سرعتها بين 8 و25 كم/ساعة، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء مساءً على الجبال بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 40 و60%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 17 درجة مئويّة”.