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بعد العثور على جثة السائح العراقي.. بيانٌ من الجيش

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “بتاريخ 28 / 12 / 2023، تمكنت مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد وتعقّب وتحليل تقني من العثور على جثة المواطن العراقي (ا.ك.) في خراج بلدة بقعتوتة بعد دفنها من قبل مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة. وتبين أنّ القتيل قد وصل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 04/ 12/ 2023، وقد استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته من قبل المجموعة المذكورة”.

وأضاف، “تستكمل مديرية المخابرات التحقيقات والإجراءات الجنائية اللازمة بالتنسيق مع القضاء المختص”.

وكانت قد عثرت القوى الأمنية بعد عملية كشف واسعة استمرت على مدى أربعة أيام بواسطة الكلاب البوليسية في الأودية والبساتين والبرك، على جثة السائح العراقي أزاد أحمد حسن مواليد العام 1981 الذي فقد منذ عشرة أيام وكان قادما من العراق برفقة ٣ أشخاص.

وقد وجدت الجثة مرمية على طريق فرعية في بلدة بقعتوتة كسروان، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

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