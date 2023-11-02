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بعد العثور على جثتي راعيَين.. "اليونيفيل" تحثّ على الابتعاد عن الخطّ الأزرق

منذ 14 ثانية
قوات اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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أوضح الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنّ “القوات المسلحة اللبنانية أبلغتنا صباح اليوم أن سكان المنطقة وجدوا جثتي الشخصين اللذين أصيبا يوم أمس بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني”.

وأضاف: “الاقتراب من الخط الأزرق هو أمر حساس للغاية على الدوام، ولكنه يصبح أكثر حساسية في الوضع الحالي. الخط غير محدد في العديد من الأماكن وقد يكون من الصعب معرفة مكانه بالضبط على الأرض”.

تيننتي حثّ الناس بشدة على الابتعاد لتجنب العبور عن طريق الخطأ، الأمر الذي قد يكون له عواقب مأساوية.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار أمس، على راعيين أثناء رعيهما الماشية قرب نهر الوزاني، وقد عثر عليهما متوفيين اليوم.

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