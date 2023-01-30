بعد العثور على مواطن سوريّ مقتولًا.. توضيح من سفارة بلاده في بيروت!

نفت السفارة السورية في بيروت الخبر المتداول عن وفاة عامل في السفارة، وجد مقتولًا في منزله، معلنة “أن هذا الخبر عار من الصحة”، مؤكدة “أن المواطن السوري هو ضحية الجريمة وليست له أي صلة بالسفارة”.

ولفت بيان السفارة إلى “أنها تواصلت مع الجهات المختصة، والأمر قيد التحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة”، وأهابت بوسائل الإعلام “عدم تداول أي أخبار مغلوطة حول هذه الحادثة توخيا للمصداقية”.

وكان قد تمّ تداولت خبر أنه “بتاريخ 30/1/2023، عند الساعة العاشرة صباحًا، وجد المدعو محمد أحمد بنجفيك مقتولًا في منزله في منطقة الرادوف مقابل مسجد الإمام الحسن مبنى الهدى الطابق الثاني، حيث وصلت الشرطة القضائية وباشرت تحقيقاتها.