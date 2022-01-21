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بعد العقوبات على شبكة دولية لـ”حزب الله”.. بيان أميركي عالي النبرة

منذ 20 ساعة
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 10:37 مساءً
ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله

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حذّرت وزارة الخارجية الأميركية من أنّ “أفعال “حزب الله” تهدّد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني”، مؤكّدةً أنّ “الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط “حزب الله” بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات”.

الخارجية الأميركية، وفي بيان، اليوم الجمعة، عقب العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركيّة في وقتٍ سابق اليوم، عقوبات على شبكة دوليّة مرتبطة بـ”حزب الله”، قالت: “إنّ جهود التهرب من العقوبات التي يقوم بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم هي مثال صارخ على كيفية انتهاك حزب الله للنظام المالي الدولي لتمويل أعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة”.

كما أكّدت أن “هؤلاء المموّلين ساعدوا حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكات من الشركات التي تتنكر في صورة شركات مشروعة”.

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