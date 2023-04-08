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بعد الغارات الإسرائيلية.. تضرر قفران النحل في الجنوب

منذ 12 دقيقة
خلية النحل (أرشيفية)

خلية النحل (أرشيفية)

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استنكرت نقابة النحالين في الجنوب، الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على أراضٍ زراعية في الجنوب، ما أدى الى تضرر قفران النحل في المنطقة.

وقالت في بيان: “ليس غريباً على الكيان الصهيوني الغاشم ممارسة اعمال الترويع والإرهاب وقصف المنشآت المدنية والإفساد في الأرض فهذا ديدنهم ونحن أهل جبل عامل كما كل اللبنانيين والعرب خبرنا خبث جرائمهم وكذبهم، وليلة البارحة أغارت الطائرات الاسرائيلية على أراضي زراعية جنوب مدينة صور واستهدفت أرزاق الناس، فتضررت بساتين الموز وقفران النحل في تلك المنطقة.

وإننا في نقابة النحالين نضع أمام الرأي العام العالمي وأمام فدرالية نحالين حوض البحر الأبيض المتوسط صور القفران المتضررة ليتضح زيغ وكذب ووحشية العدو الإسرائيلي”.

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