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بعد الفيديوهات عن مرضى سانتا ماريا.. أبيض يتحرك

14 - نوفمبر - 2021
الدكتور فراس أبيض

الوزير الدكتور فراس أبيض

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بعد انتشار صور وفيديوهات عن حالة المرضى في مأوى سانتا ماريا، غرّد وزير الصحة فراس أبيض، قائلاً: “تمت عملية نقل كل المرضى من مأوى سانتا ماريا الى مأوى حالات. الآن يأتي الموضوع الأهم. الواقع كان صادماً، ما هي مسؤولية الاطراف كافة، بما فيها وزارة الصحة. من المهم توفير الدعم المطلوب لهذه المؤسسات، والتأكد من أن الأجهزة الرقابية تقوم بعملها، وأن تتم المحاسبة على أي تقصير”.

يذكر أنه بعد نشر فيديوهات من داخل مركز سانتا ماريا للعنايةِ الصحية في عنّايا توثّقُ انتهاكات صارخة لحقوقِ المرضى في العلاج والبيئة النظيفة والتغذية الصحية، تفقد وزيرا الصحة فراس أبيض والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار المركز عن كثب على واقعه المزري.

وقد رصدت الكاميرا واقعاً مأساوياً ومزر يعيشه المرضى في المركز لا سيما لناحية النظافة والأدوية المنتهية الصلاحية والطعام الذي يقدم لهم.

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