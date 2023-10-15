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بعد القصف الإسرائيلي لبلدات حدوديّة... المقاومة تردّ

منذ 11 ثانية
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أعلنت المقاومة الإسلاميّة في لبنان، ما يلي:

“في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت الى استشهاد الصحافي عصام عبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم ورباد حسين العاكوم، قامت مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق 15/10/2023 باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح”.

وفي بيان آخر، قالت: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم”.

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