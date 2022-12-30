بعد "القنص السياسي"... باسيل يزور بري قريباً؟

لا تزال التعقيدات السياسية الخطيرة مستمرة، في ظل صراعات داخلية لن تكون يوماً عنواناً للتوفيق، فالبعض لا يريد للحكومة أن تجتمع، والبعض الآخر لا يسعى لانتخابات رئاسية، ولا يأمل في أن تكون هناك مبادرات وحوارات، وكأن الأمر برمته لا يعني المسؤولين في لبنان، او انّ الازمة تحصل في بلدٍ آخر، او انّهم لا يملكون القدرة لأيّة مبادرة لوقف البلبلة والخضّات، بحيث الكراهية والأحقاد متأصلة في نفوسهم، فيما المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن وجعاً وألماً وضيقاً…
وما كان ينقص هذا المشهد السوداوي، سوى “القنص السياسي” المُستجد على جبهة التيّار الوطني الحر وعين التينة امس، التي اشتعلت مجددا على اثر مقابلة الرئيس السابق ميشال عون التلفزيونية، والتي اتهم فيها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعرقلة وتفشيل عهده، وسرعان ما جاء الرد من الأخير في اليوم التالي، اذ قال: “بدءاً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة الى من يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدرت ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولها وليس آخرها الكهرباء حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر!”
ولكن في المقابل، علمت وكالة “اخبار اليوم” انّ النائب جبران باسيل سيلتقي الرئيس برّي للمرة الثانية قريباً (منذ بدء الفراغ الرئاسي)، في اطار الجولة التي يقوم بها على مختلف القوى السياسية، تحت عنوان انضاج التسوية.
غير ان مرجعاً سياسياً، يرى ان كل هذه التحركات دون نتائج على صعيد تثبيت “الكرة الرئاسيّة” التي تتنقل من ملعبٍ الى آخر، كما يلفت الى انّ جولة باسيل مناورة سياسية لا اكثر، ولنّ تؤدي الى نتائج ملموسة، كون الاخير يريد تفصيل رئيس على قياسه.
وامام كل تلك الاجواء السياسية، لا بد من ترسيخ حالة من الهدوء في البلد، على مشارف العام الجديد و”عجقة” الاستحقاقات، كما انّ المشهد العام ينبئ بتمدد عمر الأزمات والفراغ الرئاسي، في ظلّ عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس جديد حتى الآن، وفي ظل مسعى خارجي ما زال مُبهماً ايضاً، كل ذلك سيُساهم حتماً في إبقاء الاستحقاق الرئاسي بالثلاجة.