بعد المطار ومجلس النواب.. قرصنة جديدة تطال موقعًا إلكترونيًا لوزارة!

تعرّض الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة، اليوم الإثنين، والعمل جارٍ على حلّ هذه المشكلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصيّة خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة.

علمًا أنّ الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني كان قد تعرّض إلى القرصنة، أمس الأحد.

وقد صدر عن مصلحة الإعلام في المجلس أمس البيان الآتي: ‏”إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده، وهي تعمل على معالجة الأمر”.

وفي وقت سابق، كانت شاشات مطار رفيق الحريري الدولي قد تعرضت للاختراق والقرصنة، وعرضت عليها رسالة مناهضة لـ”حزب الله”.