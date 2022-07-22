بعد المطالبات بإقالة القاضي عقيقي... أيوب تعلّق

غرّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب عبر “تويتر” كاتبة: “الكنيسة المارونية طالبت بصراحة تامة بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي كمسؤول أساسي عن التطاول على المطران موسى الحاج، ومطالبة الكنيسة لم تأتِ من فراغ ولا تندرج في إطار رد الفعل، إنما لكون سجل هذا القاضي باقتراف أعمال خارج الأعراف والمألوف.

بات يستدعي ذلك، ومحاسبته تشكل رسالة للجهة السياسية التي نفّذ قرارها بالاعتداء على الكنيسة، كما رسالة لكل موظف ومسؤول بانه سيلقى المصير نفسه في حال تخلى عن ضميره ودوره وتحوّل إلى أداة وصندوق بريد للفريق الخاطف للدولة والفريق المغطي لهذا الخاطف”.

وكان وجّه ناشطون دعوة الى كل اللبنانيين السياديين والشرفاء للتوجه الى الصرح البطريركي في الديمان، استنكاراً للتعدّي والتطاول على المطران موسى الحاج ودعماً لمواقف بكركي، وذلك في التاسعة والنصف من صباح الأحد 24 تموز الحالي.

واتخذت قضية توقيف رئيس أساقفة ابرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة، منحى تصاعدياً، اطلق شرارته البيان الصادر عن المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية بعد اجتماعه في الديمان.