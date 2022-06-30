بعد المعلومات عن اتجاه القرم إلى تأجيل تنفيذ قرار رفع التعرفة... توضيح

ترددت معلومات ليلاً عن اتجاه وزير الاتصالات جوني قرم إلى تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة إلى 1 آب بدلاً من 1 تموز.

وأصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال بيانًا قال فيه “ننفي نفيا قاطعا صحة الاخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة”.

وأكد ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا وان قرار تعرفة الاتصالات الجديدة سيعمل به ابتداء من ١ تموز، ويمكن للمواطنين الاطلاع على الاسعار الجديدة على المواقع الالكترونية الخاصة بهيئة “اوجيرو” وبشركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش”.

وكان أكد وزير الإتصالات جورج القرم في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن “التعرفة الجديدة المعتمدة من قبل “أوجيرو” و”ألفا” و”تاتش” ستبدأ مع شهر تموز المقبل، والدفع يكون في نهايته”، واعدًا “بتحسن الخدمات مع رفع التعرفة”.

وشرح كيفية إحتساب الفاتورة، حيث تقسم القيمة بالدولار على ثلاثة ومن ثم تضرب بسعر دولار صيرفة فتكون التسعيرة.

وذكر بالكتاب المرسل إلى وزارة الإقتصاد لملاحقة الشركات التي تتلاعب بالأسعار قبل الموعد المحدد، مستغربًا تخطي الأسعار التعرفة التي تنوي الوزارة إعتمادها.