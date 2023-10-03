بعد المنخفض الجوي.. متى تنحسر الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرّقة خلال ساعات الصباح الأولى، خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز جنوب غرب تركيا مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خصوصاً في المناطق الشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى صباح غد الاربعاء، حيث يبدأ بالانحسار ويستقر الطقس تدريجياً مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.

ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الأول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة، وبين 20 و28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا شمال البلاد، وتكون مصحوبة ببرق ورعد فترة قبل الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة خلال ساعات الصباح الأولى، خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، وتكوّن ضباب محلي على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق، خصوصاً في المناطق الداخلية فترة الظهيرة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، تتراوح سرعتها بين 20 و40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالاً على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 في المئة.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 18,21.