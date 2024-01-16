بعد المنخفض الجوي.. هل يشهد لبنان عاصفة ثلجيّة شديدة الأسبوع المقبل؟

يسيطر طقس متقلب وماطر أحيانًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الأربعاء، حيث يستقر تدريجيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية.

هذا وبلغت كمية المتساقطات من فجر الأربعاء وحتى صباح اليوم الإثنين: طرابلس 175 ملم – بيروت 153 ملم – زحلة 137 ملم – سهيلة – كسروان 253 ملم.

وأصدرت المصلحة تقريرًا صباح الأربعاء الماضي قدرت فيه كميات الأمطار المتوقعة ما بين 120 و 250 ملم من الجنوب وحتى الشمال.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

إلى ذلك، نفت مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة خلال الأسبوع المقبل، فيما من المتوقع تأثير منخفض جوي اعتيادي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره البحر الأسود، اعتبارًا من بعد ظهر يوم الإثنين، يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أحيانًا وثلوج على ارتفاع 1000 متر.

الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة:

الأربعاء: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والمتقطعة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر.

الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ويتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتوقع تساقط الرذاذ ليلًا على المرتفعات الشمالية.

– الحرارة على الساحل من 13 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 13 درجة، في الداخل من 5 إلى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب والأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

– حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي:767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,42.

– ساعة غروب الشمس: 16,54.