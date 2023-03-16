الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مارس - 2023 6:28 مساءً
لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة

لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة

A A A
طباعة المقال

أكّد الباحث والأستاذ المحاضر في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الأميركية في بيروت طوني نمر على حسابه عبر “تويتر”، أنّ “الهزات الخفيفة اليوم في لبنان، براً وبحراً، لا تعني بالضرورة أن هزات أقوى سوف تتبع، اذ لا يمكن معرفة ذلك اطلاقاً، وأنا أراها في الاطار السابق ل 6 شباط اذ ليس لها علاقة بما حصل في تركيا أو اليونان أو قبرص”.

وقال: “موضوع الخوف في مدينة صور لا أعرف من أين أتى وما هي مبرراته”.

وأضاف، “كل ما يمكنني قوله هو أن صور هي من المناطق المنخفضة على الشاطئ اللبناني، وبكل بساطة في حال الشعور بأية هزة ولو بعد 500 سنة أكرر أنه يجب الابتعاد عن الأماكن المنخفضة أو الصعود الى الطوابق العليا في حال القرب من البحر”.

وتابع، “موضوع فالق البحر الميت أيضاً لا أعرف من أين أتى اليوم ولماذا”.

وأكمل، “الجنوب من لبنان هو بعيد جداً عن تركيا ولا علاقة اطلاقاً، وفي شمال غرب سوريا ليس هناك من جديد عمّا كتبته أمس”.

ولفت إلى أن “الاشاعات لن تتوقف ولا يمكننا الاستمرار بالعيش فيها”.

وختم تغريدته الثالثة بالقول: “كل خبر مجهول المصدر هو خبر كاذب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس اتحاد النّقابات السّياحيّة في ​لبنان​ ​بيار الأشقر
    بيار الأشقر: مداخيل المؤسسات السياحية الجبلية أقل من مصاريفها التشغيلية
    وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    وزير الداخلية يطمئن: الوضع الأمني في لبنان مستقر "رغم كل الظروف"
    محمية أرز الشوف
    وزارة البيئة: المحميات تشكل 20% من مساحة الوطن

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
    مؤشر زلزال- أرشيفية
    خبير اسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب والمباني ستنهار