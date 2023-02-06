بعد الهزة... إطلاق نار بالهواء في طرابلس

عمد عدد من المواطنين في طرابلس والمحيط، بعد حصول الهزة الارضية، الى إطلاق النار في الهواء لايقاظ المواطنين خوفا من تكرار الهزات وحصول اضرار.

وبثت مآذن المساجد آيات قرآنية وأدعية، وجالت مسيرات في شوارع التبانة والمناطق الشعبية، شارك فيها عدد من المواطنين بعد خروجهم من منازلهم الى الشارع خوفا، رغم الأمطار والهواء العاصف وشدة البرد.

وشعر سكان لبنان بهزّة أرضيّة قوّية جدّاً، عند الساعة الثالثة والثلث فجراً، إثر زلزال ضرب تركيا تبعتها هزّة ارتدادية ثانية أقلّ قوّة استمرّت لثوانٍ، وأدّت إلى حالة هلع لدى الأهالي في مختلف المناطق، والنزول إلى الشوارع تحت المطر.