بعد الهزة الأرضيّة.. لا مدارس وجامعات في لبنان الثلاثاء

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء الإثنين وشعر بها سكان لبنان ودول عدة في المنطقة، من جراء الزلزالين الجديدين اللذين ضربا تركيا وسوريا.

وكلف الحلبي المسؤولين عن إدارة هذه المؤسسات بالكشف الهندسي مجددًا على المباني التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة الطلاب لم تكن ظاهرة في الكشف الأول.

ودعا الوزير إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطرًا على المباني التعليمية.

هذا وتسبب زلزالان جديدان قوة الأول 6.4 درجات والثاني 5.8 درجات، ليل اليوم الإثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في أجزاء من تركيا، دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين وأودى بحياة عشرات الآلاف. فيما أفاد المرصد السوري أنّ الزلزال الجديد في سوريا قد أدى إلى 4 قتلى و470 مصابًا في سوريا.