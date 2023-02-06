بعد الهزة الارضية.. تعميم من وزير الداخلية: عاجل جدا!

أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميمين الى المحافظين كافة، في التعميم الاول، طلب الايعاز بإعلان حالة طوارئ بلدي واستنفار كوادر البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان، وتقديم المساعدة اللازمة لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.

أما التعميم الثاني فيتعلق بسوء الاحوال الجوية والعاصفة التي تضرب لبنان، مطالباً بإجراء مسح والتأكد من ثبات وحسن تنفيذ الهياكل الحديدية المعدة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين السلامة العامة.