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بعد امتناع ميقاتي عن "النشر".. بيان جديد لنقابة المالكين!

منذ 36 دقيقة
نقابة المالكين

نقابة المالكين

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طالبت نقابة المالكين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى الجريدة الرسمية للنشر، بعدما وافق مجلس الوزراء على إصداره.

واستغربت النقابة، في بيان، “خطوة رئيس الحكومة غير الدستورية في عدم النشر لغاية الآن”.

كما استغربت النقابة “دفع مستأجر الإيجارات الجديدة ٨٤ ألف، بينما لا يستطيع المستأجر القديم أن يدفع البدل الجديد كما يدفعون”؟

وقالت: “هل أن بيانات تصدر عن عدد قليل جدًا من المستفيدين من قانون الإيجارات القديم تستطيع أن تعطّل نفاذ قانون جديد يعيد الحق إلى أصحابه”؟

وأضافت: “تستغرب نقابة المالكين صمت الأحزاب التي تدّعي الدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، فيما ينتهك الدستور وتصادر الصلاحيات وتنتقل إلى رئيس الحكومة من دون أي موقف أو صوت”؟

وشدّدت على “الدستور الجديد، الذي يفرض بالقوة والممارسة، وإلا كيف لقوانين أن يقرّها مجلس النواب، ألا تنشر في الجريدة الرسمية”؟

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