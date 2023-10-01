بعد انتهاء فرز الأصوات.. إليكم نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشرعي

انتهت عملية فرز الأصوات في انتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي جرت في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

في تفاصيل النتائج، فاز محافظ جبل لبنان محمد مكاوي بالمرتبة الأولى في بيروت بـ108 أصوات ووسيم مغربل في المرتبة الثانية بـ87 صوتًا.

فيما فاز كلّ من حمزة شرف الدين والشيخ رئيف عبد الله في جبل لبنان.

وفي عكار، فاز كفاح الكسار في عضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بنتيجة 81 صوتًا. وجاءت نتائج باقي المرشحين على الشكل التالي: نزار قاسم 23 صوتًا ووسيم غاندي المرعبي 14 صوتًا ومحمد حسين حافضة 32 صوتًا.

في البقاع، فاز الشيخ يونس عبد الرزاق، ومحمد خالد العجمي في انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وقد حصل الشيخ عبد الرزاق على 55 صوتًا، والعجمي على 58 صوتًا.

يأتي ذلك فيما كان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قد لفت بعد الإدلاء بصوته، إلى أنّ “إجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو تطبيق للقوانين المرعية الإجراء والتي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته، وهذه الانتخابات التي جرت في كافة المحافظات اللبنانية إنما هي تأكيد أننا كنا وسنبقى ملتزمين بالأنظمة والقوانين حرصًا منا على النهوض بمؤسساتنا التي هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة اللبنانية”.

وأضاف: “تجري الانتخابات بشفافية وسلام وحرص متبادل من كل المرشحين الذين نأمل من الفائزين منهم على مقاعد المجلس الشرعي لنكون معًا في خدمة المجتمع الإسلامي خاصة واللبناني عامة، ويسود الانتخابات الشفافية والتنافس للخدمة العامة، ونؤكد أن دار الفتوى هي دار جامعة وحاضنة لكل العلماء والعاملين بالجهاز الديني إضافة إلى مهامها الوطنية الجامعة”.

وتابع دريان: “ستبقى دار الفتوى دار الاعتدال والوسطية والانفتاح والحرص على وحدة المسلمين واللبنانيين جميعًا”.