بعد انحسار العاصفة "هبة".. إستعدّوا للآتي!

بعد انحسار العاصفة الثلجية “هبة” عن الحوض الشرقيّ للمتوسّط، تحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى مساء السبت ليعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جويّ جديد بدءاً من يوم الأحد مصحوبًا بأمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية، وفق ما أعلنت أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان.

والطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى دون معدلاتها الموسمية، و تستمر موجات صقيع و تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ٨٠٠ متر خلال فترة الليل وساعات الصباح الاولى و نحذّر من خطر الإنزلاق. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي و بسيط بدرجات الحرارة كما نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة التي تعلو عن ٩٠٠متر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. ويتحول مساء الى غائم و تتساقط امطار خلال فترة ليل السبت / صباح الاحد مع بداية و صول المنخفض الجوي.

الأحد: غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتد احيانا و تكون غزيرة خاصة فترة الظهيرة مع وصول المنخفض الجوي و تترافق مع عواصف رعدية و رياح شديدة تقارب ال ٧٥كلم/س مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرقات. يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠م و يتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.