بعد انهيار مبنى في طرابلس.. مولوي يتحرك

يتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي حادثة انهيار مبنى في محلة القبة ضهر المغر في طرابلس، وقد أعطى تعليماته الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومدير عام الدفاع المدني ومحافظ الشمال لإجراء اللازم وإزالة الانقاض، كما وأن عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الردميات متواصلة.

ويدعو الوزير مولوي جميع الموجودين في محيط المبنى الى مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم وإفساحاً في المجال أمام المختصين للعمل، وذلك حرصاً على فعالية عمليات الإنقاذ.

بدوره، باشر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، بناء على توجيهات وتكليف رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، بالكشف الفوري على المبنى المنهار في منطقة القبة – ضهر المغر في ​طرابلس​، “للوقوف إلى جانب الأهالي ومساعدتهم لتأمين علاج المصابين والجرحى على نفقة ​وزارة الصحة العامة​، والوقوف عند كل احتياجاتهم وإزالة الأقسام المهددة بالخطر وإخلاء وتأمين السكان المنكوبين”.