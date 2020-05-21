بعد بيان حاكم مصرف لبنان … كم بلغ سعر صرف الدولار؟

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أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، إلى أنّ “مصرف لبنان وابتداء من 27 أيار 2020 سيستهل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية، تبعًا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

ويذكر انه رغمَ إقفال عدد كبير من الصرافين محالهم إلتزامًا بقرار النقابة، يقوم بعض الصيارفة عبر “السوق السوداء” ببيع الدولار بـ 4100 – 4200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان قد أكّدت في وقت سابق ببيانٍ، أن “مؤسسات الصرافة ستستمر في إضرابها المفتوح حتى اطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم”.