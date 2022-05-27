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بعد بيان سلامة.. الدولار الى انخفاض كبير

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 10:30 مساءً
الدولار

الدولار

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بعد مُلامسته الـ 38 ألف ليرة لبنانيّة، انخفض سعر صرف الدولار بشكلٍ ملحوظ بعد صدور بيان لحاكم مصرف لبنان، فقد سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 29000 و30000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وقد اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: “بناء ً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، بيان موجّه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي.

يُطلب منهم التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.

هذا وقد شهد دولار السوق السوداء تحليقه إذ تراوح حتى الساعة ما بين الـ 37500 ليرة لبنانية للشراء و37400 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد، ما يشكل سابقة لم تحدث خلال كل فترة الأزمة.

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