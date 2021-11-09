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بعد تبلّغ “الداخلية” عدم جهوزية “الخارجية”.. انتخابات الانتشار تحت المجهر

منذ 6 ثواني
الانتخابات النيابية اللبنانية

الانتخابات النيابية اللبنانية

النهار
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أفادت معلومات بأن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أرسل كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يبلغه من خلاله عدم إمكانية الإلتزام بالمهل القانونية المعدلة لانتخابات غير المقيمين بموجب القانون، بسبب المهل الضيّقة وتدقيق طلبات التسجيل بعد إقفال باب التسجيل وإرسالها إلى وزارة الداخلية بواسطة الخارجية.

وكان وزير الداخلية قد أعلن يوم أمس، خلال منتدى الانتخابات، أن الوزارة بدأت بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية.

هذا التخبط في العملية التحضيرية للانتخابات، وما أبلغت به “الخارجية” وزارة “الداخلية”، يضعان انتخابات المغتربين في دائرة الخطر، ما يطرح تساؤلات عدة حول مصير هذه العملية بشكل عام، خصوصاً بعد الاشتباك السياسي بين الأفرقاء السياسيين حول المغتربين وطريقة تمثيلهم، على الرغم من أنّ التسويق لحثّ المغتربين على المشاركة في عملية الاقتراع مستمرّ على قدم وساق، في حين تنتهي مهلة التسجيل في 20 تشرين الثاني.

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