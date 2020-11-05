بعد تداول إقدام شخص على إحراق نفسه.. “كركي” يوضح الملابسات

بعد تداول معلموات حول إقدام شخص على إحراق نفسه امام مركز الضمان الاجتماعي في بئر حسن، صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، الآتي:

“تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده “أن أحد المواطنين أقدم على حرق نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في بئر حسن قبل أن يتمكن أحدهم من إطفاء النار”.

يهم ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان توضح أن هذا الحادث وقع أمام أحد الأبنية التابعة لإحدى المنظمات الدولية في بئر حسن حيث يتجمع منذ فترة عدد من النازحين السوريين للمطالبة بترحيلهم، ولا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الخبر لا من قريب ولا من بعيد، لذلك نتمنى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توضيح الخبر وعدم زج إسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الموضوع، وتوخي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار نظراً للأثر السّلبي التي تتركه على المواطنين الموجودين في مراكز الصندوق لإنجاز معاملاتهم، وعلى مستخدمي الصندوق الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه”.