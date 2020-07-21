بعد تداول خبر إصابته بفيروس كورونا… فراس الابيض يوضح

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

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نفى رئيس مجلس الإدارة العام العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الابيض في بيان، ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الاعلامية عن إصابته وعائلته بفيروس الكورونا، نتيجة اختلاطهم مع أحد المصابين أثناء وجودهم في رحلة إلى منطقة فقرا”.

وأكد أنه وعائلته بخير، وانه لم يكن موجودا في أي نشاط اجتماعي أو عائلي وكل ما يتم نشره من إشاعات وأخبار تطاله وتطال عائلته هي أنباء عارية من الصحة، متمنيا “اعتماد الدقة في نقل المعلومات قبل تداولها”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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