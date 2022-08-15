الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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بعد تداول خبر مواكبة فنّانين وشخصيّات... أمن الدولة توضح

منذ ساعة واحدة
أمن الدولة

أمن الدولة

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:

تداولت بعض الوسائل الإعلاميّة أخباراً مفادها أنّ عناصر من أمن الدّولة تواكب فنّانين وشخصيّات لبنانيّة محدّدة. لذا، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة أن توضح أنّها تقوم بهذه المهمّة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن المركزيّ الذي يحدّد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية ظرفيّة تقتضيها معطيات أمنيّة بحتة. وتتمنّى المديريّة العامّة لأمن الدّولة توخّي الدقّة قبل نشر أيّ خبر في الوسائل الإعلاميّة التي تحترم رسالتها ودورها.

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