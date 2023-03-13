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بعد تداول فيديو.. سارق درّاجة آليّة في قبضة الأمن

منذ 6 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنّه “في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة بيروت، وبعد تداول فيديو لشخص يقوم بسرقة درّاجة آليّة في محلّة المتحف على أحد المواقع الإلكترونيّة.

وبتاريخ 5/3/2023 وفي محلة تلة الخياط، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف المشتبه به، ويدعى:

م. ي. (من مواليد عام 1996، لبناني الجنسية)

وضبطت الدراجة المسروقة نوع “سويت”، كما عثرت بحوزته على أدوات يستخدمها في عمليات السرقة.

أعيدت الدّراجة إلى مالكها، وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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