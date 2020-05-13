بعد تصاعد أزمة كورونا.. الأوقاف الإسلامية تعيد تعليق صلاة الجمعة

المديرية العامة للأوقاف الإسلامية
المديرية العامة للأوقاف الإسلامية

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أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان عن تعليق صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بناء على المعطيات التي استجدت بتفشيي فيروس كورونا.

 

وبتوجيه من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعت المديرية العامة للأوقاف الأئمة وخطباء المساجد الى الدعاء لله عز وجل بعد صلاة العصر من يوم غد الخميس 14/5/2020 في كل مساجد لبنان لرفع الوباء والبلاء الذي حل بالعالم بسبب جائحة كورونا وذلك بناء لوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2019.

 

يذكر أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد أعلنت أنه “تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلّق بإعلان الإقفال العام من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ستعمد قوى الأمن الى التشدّد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداءً من الساعة ٧:٠٠ من مساء اليوم الأربعاء، ولغاية الساعة ٥:٠٠ من فجر يوم الإثنين ١٨/٥/٢٠٢٠”

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