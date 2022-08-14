بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!

قال رئيس بلدية يارون اللبنانية علي تحفة (الأحد 14-8-2022) إن والد رجل متهم بمحاولة قتل الروائي سلمان رشدي حبس نفسه في منزله في جنوب لبنان، ويرفض التحدث إلى أي شخص.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في ولاية نيويورك بأنه هادي مطر البالغ من العمر 24 عاما من ولاية نيوجيرزي. ودفع بأنه غير مذنب. ومطر لبناني الأصل وعائلته من بلدة يارون في جنوب لبنان.

وقال تحفة إن الوالدين هاجرا إلى الولايات المتحدة، حيث ولد مطر ونشأ، لكن والده عاد إلى لبنان منذ عدة سنوات.

وقال تحفة لرويترز “أبوه موجود حاليا بالبلد، بس مقفل على حاله ما عم بيقبل يعطي لحدا أي كلمة أو تصريح، حاولنا معه وبعتنا ناس، روحنا دقينا الباب ما بده يحكي مع حدا”.

وقال مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران أمس السبت إن الجماعة ليس لديها معلومات إضافية عن الهجوم على رشدي.

وصرح المسؤول لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، “لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق”.

وحزب الله مدعوم من إيران، التي أصدر مرشدها الأعلى السابق، آية الله روح الله الخميني، في عام 1989 فتوى بإهدار دم رشدي بتهمة الإلحاد.

وعندما سئل عما إذا كان مطر أو والداه ينتمون إلى حزب الله أو يدعمونه، قال تحفة إنه ليس لديه معلومات على الإطلاق عن الآراء السياسية للوالدين أو مطر.

وقال وكيل أعمال رشدي وابنه اليوم الأحد إن الأطباء أزالوا جهاز التنفس الصناعي عن المؤلف الهندي المولد (75 عاما) وإن حالته تتحسن.