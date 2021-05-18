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بعد تصريحه الأخير… عريضة لمحاكمة وهبة

18 - مايو - 2021
شربل وهبة​

شربل وهبة​

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على أثر التصريح الأخير لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الذي أثار بلبلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوقيع على عريضة لمحاكمة وهبة.

وقالوا: “بعد كلام وزير خارجية لبنان على قناة الحرة واطلاقه الاتهامات عشوائياً لدول حليفة وصديقة وتعريض علاقات لبنان الدولية للخطر كما الجاليات اللبنانية في الاغتراب، ندعو الى محاكمته بأسرع وقت كي لا يدفع الشعب اللبناني ثمن تصاريح لا تمثله لا من قريب ولا من بعيد”.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”

للتوقيع على العريضة إضغط على هذا الرابط

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