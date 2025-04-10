بعد تصريح مسؤول بحزب الله حول مستقبل السلاح.. العلاقات الإعلامية للحزب تعلق!

نفت العلاقات الإعلامية في “حزب الله” اللبناني ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات ‏منسوبة إلى مصادر في الحزب أو مسؤولين فيه.

وقالت العلاقات الإعلامية في بيان: “تتداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدا، أخبارا ومعلومات ‏منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، إن تلك الادعاءات هي عارية عن ‏الصحة جملة وتفصيلا”.

وجددت التأكيد على “ما بات معلوما، أنه لا يوجد مصادر في حزب الله، وأن ‏مواقف حزب الله تصدر حصرا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في ‏حزب الله أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية.”.

ودعت وسائل الإعلام إلى “توخي أقصى درجات الدقة والموضوعية، ‏والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي”، مؤكدة ‏استعدادها لتقديم “كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية وتجنّبًا ‏للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت أمس الأربعاء عن “مسؤول كبير بحزب الله” قوله إن الحزب مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.

وحسب الوكالة فإن المسؤول أبدى استعداد “حزب الله” لمناقشة مسألة سلاحه في “سياق استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا يتوقف على انسحاب إسرائيل من خمس مواقع في جنوب لبنان”، مضيفا: “حزب الله مستعد لمناقشة مسألة سلاحه في حال انسحبت إسرائيل من خمس نقاط، وأوقفت عدوانها على اللبنانيين”.