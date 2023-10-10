بعد تطورات الجنوب.. هل ألغت شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت؟

نفى نقيب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إلغاء أي شركة طيران عربية أو أجنبية رحلاتها إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية المتأزمة في الجنوب، كما نفى إلغاء أي حجوزات من قبل السياح في لبنان، معتبرًا أن “هناك حذرًا وترددًا في ما يتوقع أن تتطور الأمور الأمنية نحو الأسوأ وأن يقفل مطار بيروت، لكن كل شيء طبيعي حتى أن الحركة في المطار ازدادت عن السنتين الماضيتين من حيث عدد الركاب والرحلات”.

عبود أكد أن “الأوضاع السياحية الحالية تعتبر جيدة”، وأشار إلى أنّ “اتصالات ترد إلى مكاتب السفر والسياحة للاستفسار حول التوقعات الأمنية المقبلة، ونحن نردّ على هذه الاتصالات بطمأنة المتصلين والتأكيد لهم أن الأوضاع الأمنية قي الجنوب لا تزال تحت السيطرة، خصوصًا أن السياح اليوم هم من الأورىبيين الذين باتوا يفضّلون قضاء فصل الخريف في لبنان نظراً للامتيازات المناخية التي يتمتع بها”.

وأعرب عبود عن سعادته لنجاح موسم الصيف من حيث أعداد الوافدين أو من حيث عدد الرحلات “مما أدى إلى استقرار مالي بفضل كمية الدولارات التي صرفت في لبنان خلال الصيف”.