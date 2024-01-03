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بعد تفجير الضاحية.. ماذا سيتضمّن بيان مجلس المطارنة الموارنة؟

منذ 10 دقائق
المطارنة الموارنة

المطارنة الموارنة

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أفادت معلومات بأنّ بيان مجلس المطارنة الموارنة، الذي سيُصدر، اليوم، سيرسم خريطة طريق ويؤكد على مواقف البطريركية المارونية للمرحلة المقبلة.

وأوضحت المعلومات لصحيفة “نداء الوطن” أنّه سيركز على الأحداث الأمنية، التي تجري جنوبًا، خصوصًا، بعد تفجير الضاحية.

كما أكّدت المعلومات أنّه سيشدّد على أنّ تطبيق القرارات الدولية والحياد كفيلان لحماية لبنان، وأنّه سيدعو إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إضافة إلى تناوله الشؤون الاقتصادية والمعيشية والتربوية، بعد إضراب المدارس الكاثوليكية، والحملة التي تعرّض لها مطران الأراضي المقدسة موسى الحاج.

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