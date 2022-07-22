بعد تقارير عن إهراءات مرفأ بيروت.. ميقاتي يدعو لعدم الاقتراب من المكان

تابع رئيس مجلس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وضع الإهراءات في مرفأ بيروت، في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها.

وأفادت تقارير متقاطعة أعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والأشغال العامة والبيئة من خلال أجهزة الرصد، بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للإهراءات.

وأوعز ميقاتي للأجهزة المعنية، بالمراقبة الدائمة للإهراءات، وعدم اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من المكان حفاظاً على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لأي خطر.

وأفاد الوزراء المعنيون، “بأن الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الإهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول إليها تقدّر بـ 3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي مؤخرًا، نتيجة العوامل المناخية، حيث تصل حرارة الحبوب إلى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علما أن الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل أي خطر على الصحة العامة. ويقدر الخبراء أن النيران ستخمد فور انتهاء الكميةـ ويحذرون من استعمال المياه لاخمادها مما يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق”.

وأفاد وزير الداخلية في تقريره، بأن “الحريق الذي حصل بالأمس، نتج عن امتداد النيران الى الكابلات الكهربائية الموجودة على اطراف الاهراءات، وقد سارع عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لاخمادها فوراً، معرضين حياتهم للخطر”.