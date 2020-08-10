بعد تكليفه.. مدير عام مرفأ بيروت يوصي بادخال البواخر المنتظرة والبدء بتفريغها

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اعلن الرئيس المديرالعام لادارة واستثمار مرفأ بيروت المكلف من مجلس الوزراء باسم القيسي، انه بعد نصف ساعة من تكليفه من مجلس الوزراء اعطى التوجيهات والتعليمات الى الدوائر والمصالح التابعة لادارة المرفأ لادخال البواخر المنتظرة في عرض البحر والبدء بتفريغها فورا والعمل على مدار الساعة لانجاز عملية التفريغ.

واوضح القيسي انه وجه التعليمات اللازمة الى المسؤولين في محطة المستوعبات للعمل بصورة سريعة ليلا لافراغ حمولة هاتين الباخرتين.

وأكد القيسي ان الغاية من كل ذلك هي اعادة المرفأ الى الخارطة البحرية والتأكيد على دوره الاقتصادي، وبالتالي تسهيلا لعمل التجارو المستوردين وحماية حقوقهم وتسريع الاعمال في حرم المرفأ.