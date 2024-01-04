بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة

قال حزب الله إن 4 من مقاتليه قتلوا في قصف إسرائيلي جنوب لبنان، من ضمنهم القيادي في الحزب حسين هادي يزبك “ذو الفقار” من بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وإضافة إلى يزبك، نعى حزب الله كلاً من ( حسين علي محمد غزالة “أمير” – هادي علي رضا “ذو الفقار” – إبراهيم عفيف فحص “السيد أيمن”) قضوا جميعاً في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً تواجدوا فيه في منطقة الناقورة في جنوب لبنان.

وتأتي عملية الاغتيال للقيادي حسين يزبك ومرافقيه بعد ساعات من خطاب أمين عام حزب الله، الذي أكد فيه ان قتل إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت صالح العاروري “جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها”.

وأضاف نصر الله في خطاب بثه التلفزيون إن قصف حزب الله لإسرائيل عبر الحدود والذي بدأ في الثامن من أكتوبر تشرين الأول حال دون قيامها بحملة قصف أوسع نطاقا، وأردف “إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد”.