بعد تهديد جعجع بالقتل... شكوى قضائيّة من "القوات"

سيتقدّم حزب “القوات اللبنانية” ممثَّلًا برئيسه الدكتور سمير جعجع بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه كل مَن خطّط ونفّذ وشارك في احتفال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في شارع الحمراء يوم الأحد 23 أيار وتحديدًا بعض المجموعات المنتمية لهذا الحزب، والتي كانت تنادي ضمن الاحتفال وأمام وسائل الإعلام “طار راسك يا بشير، وجاي دورك يا سمير”، وذلك في مجاهرة واضحة بالقتل، إن بالمفاخرة بقتل الرئيس الشهيد بشير الجميل، أو بالدعوة الصريحة إلى قتل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الأمر الذي يشكل تهديدًا للسلم الأهلي ويزيد في ضرب وتشويه صورة الدولة وهيبتها.

وأمام هذا المشهد الخطير من حزب يتباهى بإجرامه، وأمام الاعتراف بالقتل والتهديد بالقتل وإثارة النعرات والفتن، يقوم كلّ من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم، والوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيسة الجهاز القانوني في الحزب المحامية اليان فخري بتسجيل الشكوى أمام القضاء المختصّ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة (11) من قبل ظهر يوم غد الأربعاء 26 الجاري.