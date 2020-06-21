بعد تهديد وزير التربية… بيانٌ من المدارس الخاصة بشأن “الإفادات”

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أصدر المجلس التنفيذي لنقابة المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان بيانا تناول فيه “تصريحات وزير التربية طارق المجذوب، والتي هدّد بموجبها بإنزال العقوبات بحق كل مدرسة لا تعتمد الترفيع الآلي لجميع الطلاب، ومنع المدارس من اعتماد النتائج المدرسية للامتحانات النهائية”.

وطالب وزارة التربية، بـ”إنصاف المدارس الخاصة وتعزيزها، والامتناع عن بدعة إعطاء الإفادات للطلاب في القطاع الخاص الراغبين بالإلتحاق بالمدارس الرسمية، وحصر إعطاء الإفادات بالمدارس الخاصة، حفاظا على حقها الشرعي والقانوني”.

وأعلن المجلس أن “النقابة قررت القيام بزيارة شكر وتقدير لرئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري لوقوفها إلى جانب المدارس الخاصة وتقديمها مشاريع قوانين بصفة المعجل المكرر ودعمها المطلق لهذا القطاع، وزيارة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، لعرض ما تعانيه المدارس الخاصة من صعوبات ومشاكل وعقبات.

يذكر أن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب كان قد أعلن في تصريحٍ من السراي الحكومي، أنه ” اقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة وإستكمال العام الدراسي”.

وقال: “يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي”.

وأعلن المجذوب، “إكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس”، مشيرًا إلى أنه “سيتم ترفيع التلامذة إلى الصفوف العليا بعد انتهاء التعليم عن بعد”.