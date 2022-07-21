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بعد توجيهات مولوي... بدء عملية الإطفاء والتبريد في المرفأ

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 6:46 مساءً
بدء عملية التبريد في مرفأ بيروت

بدء عملية التبريد في مرفأ بيروت

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التزاماً بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي وبإشراف وحضور مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار بدأت عمليات الإطفاء والتبريد في اهرائات القمح داخل حرم مرفأ بيروت بالتنسيق مع فوج إطفاء بيروت و قيادة الجيش.

ووفق بدأت عملية التبريد بطريقة لا تهدّد سلامة الأشخاص ولا تشكّل خطراً عليها. حيث أطلق الدفاع المدنيّ طائرة “drone” بكاميرا حراريّة فوق الصوامع عصر اليوم للمساعدة على كشف المناطق الحامية والباردة في المبنى.

وكلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فوراً بعملية التبريد لإهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرًا على الاهراءات.

ويتجدد الحريق في مبنى الاهراءات وبشكل كبير، حيث شوهدت ألسنة النيران تكبر في الجزء المتصدع من الاهراءات، من دون تقديم حلول ناجعة حتى الساعة لكيفية اطفائه.

وكانت قد عمدت طوافات الجيش اللبناني على اخماد الحريق الذي اندلع لأكثر من 10 أيام.

وارتفعت أصوات المطالبة بإطفاء الحريق، وسط اعتراض من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين يعتبرون أن هذه الحرائق ستتسبّب في انهيار أهراءات القمح وبالتالي عرقلة مسار التحقيق في القضية.

بدء عملية التبريد في مرفأ بيروت

 

بدء عملية التبريد في مرفأ بيروت

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